МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы в пятницу одобрили пакет из двух законов о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" и уточнении ее функций.

Госкорпорация будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами. Поскольку Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить его наименование на "Госкорпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". При этом допускается передача в собственность РФ 100% акций Российского экспортного центра (РЭЦ).

Уставный капитал "ВЭБ.РФ" должен быть не менее 70 миллиардов рублей, и состоять из сформированной части и части, подлежащей формированию за счет последующих дополнительных имущественных взносов РФ, совместно составляющих размер утвержденного капитала. В целях финансирования долгосрочных проектов допускается размещение на депозитах в госкорпорации средств федерального бюджета на срок до 5 лет.

"ВЭБ.РФ" сможет использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать портфель ВЭБа на 3 триллиона, пояснял ранее замминистра финансов РФ Андрей Иванов. По его словам, докапитализация будет происходить в случае приближения норматива достаточности капитала к 11% вследствие досоздания резервов.

Механизм утвержденного капитала помимо ВЭБа также смогут использовать РЭЦ и "Корпорация МСП". В федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели для них в совокупности ежегодно резервируется 1 миллиард рублей.