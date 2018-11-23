МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. ВТБ, второй по активам российский банк, улучшил условия по базовой линейке вкладов, диапазон повышения ставок составляет 0,2-0,8 процентного пункта, говорится в сообщении банка.

Так, в массовой рознице ставки повышены на 0,6 процентного пункта, в сегменте "Привилегия" — на 0,8 процентного пункта, по промо-вкладу "Максимум" — на 0,2 процентного пункта. Минимальная сумма по вкладам составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты могут выплачиваться на мастер-счет или оставаться на вкладе. Предложение по промо-вкладу действует до 31 декабря.

Кроме того, ВТБ с 23 ноября предлагает новый вклад "Лояльный" со ставкой 7,5%. Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ.

В сентябре зампред правления банка Анатолий Печатников заявил в интервью РИА Новости, что ВТБ не планирует существенно корректировать свои ставки по вкладам, не видит радикального разворота тренда на рынке в сторону их повышения.

В ноябре ВТБ повысил ставки по вкладам "Максимум" и "Максимум онлайн" при условии капитализации процентов и открытии депозита на срок 1080 дней. Ранее банк увеличил ставки по депозитам в долларах, размещаемым на сроки от полугода до двух лет.