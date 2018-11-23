МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Банк России утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в предупреждении банкротства банка "Российский капитал", согласно которому санация "Роскапитала" завершится в 2025 году, говорится в сообщении регулятора.

"Санация банка завершится в 2025 году. Реализация перечисленных мер обеспечит развитие банка и восстановление его деятельности до уровня, позволяющего соблюдать все установленные Банком России обязательные требования", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Внесенными в план участия изменениями предусматривается, в частности, докапитализация "Роскапа" его акционером — госкорпорацией "Дом.рф". В апреле банк принял решение обратиться к акционеру за финансовой помощью в сумме 22,85 миллиарда рублей. В конце октября набсовет "Дом.рф" одобрил внесение в имущество банка безвозмездного вклада на сумму до 19,8 миллиарда рублей.

Кроме того, планом участия в санации "Роскапитала" предусмотрено присоединение к нему Социнвестбанка.

"Российский капитал" в 2008 году стал одним из банков, которому потребовалась санация на фоне финансового кризиса. С 2009 года банк стал контролироваться АСВ. С конца прошлого года 100% акций банка переданы в "Дом.рф". На базе "Российского капитала" планируется создать ипотечно-строительный банк.