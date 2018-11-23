МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россельхозбанк (РСХБ) по итогам девяти месяцев 2018 года сократил чистый убыток по МСФО на 21,8%, до 9,58 миллиарда рублей с 12,25 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности банка.

Чистые процентные доходы РСХБ за январь-сентябрь выросли на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили 55 миллиардов рублей. Чистый комиссионный доход банка по итогам девяти месяцев текущего года составил 16 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Активы банка по состоянию на 30 сентября снизились до 2,83 триллиона рублей с 2,89 триллиона рублей на конец прошлого года.

Общий кредитный портфель по сравнению с началом года вырос на 15,2% и составил более 2,82 триллиона рублей до вычета резервов. Кредитный портфель юрлиц, включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, вырос за 9 месяцев на 14,5% и превысил 1,8 триллиона рублей. Объем выданных физлицам кредитов составил 430 миллиардов рублей, что на 18,3% больше по сравнению с концом прошлого года.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка.