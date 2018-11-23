МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "СМП Банка" по МСФО в январе-сентябре составил 10,3 миллиарда рублей против прибыли в 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 70,7%, составив 8,1 миллиарда рублей, рост чистого комиссионного дохода составил 12,8%. Совокупные активы увеличились на 13% и составили 600,7 миллиарда рублей, обязательства увеличились на 16,4% и составили 583,1 миллиарда рублей.

"В итоговом финансовом результате влияние на прибыль оказал особый порядок учета финансирования, полученного от АСВ, за счет пересчета по справедливой стоимости процентов в размере 5,4 миллиарда рублей, переоценка портфеля ценных бумаг — 11,8 миллиарда рублей, а также сформированные резервы в рамках новых требований IFRS9 c 1 января 2018 года", — говорится в сообщении.

Рост кредитного портфеля на 36,1 миллиарда рублей связан с активным кредитованием корпоративных клиентов на 27,9 миллиарда рублей и розничных клиентов на 8,2 миллиарда рублей. Портфель ценных бумаг увеличился на 22,1%, или на 39,7 миллиарда рублей. Увеличился объем как инвестиционного, так и торгового портфеля — на 11,7 миллиарда рублей и 28 миллиардов рублей соответственно.

В пассивах основные изменения произошли за счет притока средств клиентов — на 11,9 миллиарда рублей, или 3,5%, в том числе за счет корпоративных клиентов — 8,4 миллиарда рублей или 9,3% и за счет физических лиц — 3,5 миллиарда рублей или 1,5%.

"СМП Банк" — головной банк финансовой группы, включающей в себя Мособлбанк, Финансбизнесбанк, Инресбанк, а также лизинговую компанию и страховщика "СМП Страхование". В 2014 году банк попал под международные санкции. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 апреля занимал 27-е место в банковской системе РФ с активами в 359,6 миллиарда рублей.