КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Высокий Суд Лондона пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска государственного Приватбанка к бывшим его владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, сообщила в пятницу пресс-служба госбанка по результатам слушания, которое прошло в пятницу сегодня в суде.

Высокий Суд Лондона в декабре 2017 года по иску украинского государства выдал приказ об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий… он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что судья пришел к выводу, что доказательства указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывания средств на сумму от 329 миллионов долларов до 1,2 миллиарда долларов.

"Это судебное решение является лишь первым этапом процесса, и банк получил разрешение на его обжалование в контексте юрисдикции, и безусловно уверен, что в конечном итоге ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона", — говорится в сообщении.

Судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Боголюбова на сумму более 2,5 миллиарда долларов остается в силе.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка.