МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Внешэкономбанк обжаловал решение Общего суда ЕС, оставившее в силе введенные в отношении госкорпорации секторальные санкции, сообщает ВЭБ в пятницу.

"Внешэкономбанк подал в Европейский Суд жалобу на решение Общего суда Европейского союза от 13 сентября 2018 года, которым были оставлены в силе введенные в отношении ГК Внешэкономбанк "секторальные санкции", — говорится в сообщении.

В релизе приводятся слова старшего вице-президента и руководителя блока правовой поддержки ВЭБа Игоря Краснова о том, что этим шагом ВЭБ продолжает добиваться отмены решения Совета Евросоюза о введении против госкорпорации ограничительных мер.

"Данное решение принято в нарушение основополагающих принципов международного частного и публичного права, противоречит нормам законодательства Европейского союза и международным соглашениям, заключенным с Российской Федерацией", — отметил Краснов.

Санкции ЕС запрещают гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять попавшим под ограничительные меры компаниям финансирование, покупать и продавать выпущенные ими новые акции, облигации или подобные финансовые инструменты. ВЭБ начал процедуру обжалования решения Совета ЕС в 2014 году.

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.