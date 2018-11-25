МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Крупные российские банки повышают ставки по вкладам, тем самым запасаясь впрок отечественной валютой.

Как пишут "Ведомости", с 1 по 18 ноября доходность депозитах в рублях повысили 15 из топ-30 кредитных организаций. Отмечается, что одни финансовые организации увеличили ставки ранее действовавших депозитов, другие же — приняли решение ввести сезонные вклады. Среди прочих ставку розничных вкладов поднимал и Сбербанк России (до 7,5%), но только на два дня.

Аналитики прогнозируют, что банки продолжат повышение ставок до Нового года. Ранее Банк России подчеркивал, что после оттока вкладов в августе-сентябре сейчас сохраняется потенциал дальнейшего роста ставок.