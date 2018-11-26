МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Уже с октября следующего 2019 года банки будут перед выдачей кредита россиянам на сумму свыше 10 тысяч рублей оценивать долговую нагрузку на заемщика. Об этом со ссылкой на Банк России (ЦБ РФ) пишет газета "Известия".

Издание отмечает, что для оценки долговой нагрузки на заемщиков будут учитываться сведения о доходе клиентов, а также другие их обязательства.

Информацию об уровне дохода необходимо будет подтвердать. В настоящее время это необходимо только при согласовании крупных сумм кредитов.

Отмечается также, что до октября 2020 года для получения кредитов на сумму до 50 тысяч рублей, а также автокредитов, будет действовать упрощенный порядок выдачи.

Данная новация, рассказали в ЦБ, должна снизить уровень закредитованности населения. Однако это увеличит время на принятие банком решения о выдаче ссуды, а также расходы кредитных организаций.