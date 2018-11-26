МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.

Чистая прибыль группы за третий квартал выросла в 1,4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 7,3 миллиарда рублей.

Объем собственных средств TCS Group за девять месяцев снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%, —до 37,6 миллиарда рублей. При этом рентабельность капитала увеличилась до 72,9% против 48,8% в 2017 году.

Совокупные активы группы с начала текущего года выросли на 24,2% и достигли 322 миллиардов рублей. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 23,3% и составил 205,4 миллиарда рублей. Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 30% — до 168,7 миллиарда рублей. Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась с начала года на 2,6 процентного пункта и в настоящее время составляет 10,8%. Объем средств на счетах клиентов с начала года вырос на 30,4% и достиг 233,5 миллиарда рублей.

На фоне результатов за девять месяцев группа повысила прогноз финансовых результатов по итогам 2018 года. Так, ожидаемый уровень чистой прибыли вырос на 2 миллиарда рублей, до уровня "более 26 миллиардов рублей". Кроме того, ожидается чистый прирост кредитного портфеля не менее чем на 40% (предыдущий прогноз — не менее 25%). Группа также прогнозирует стоимость риска на уровне около 7% по стандартам МСФО 9 и стоимость фондирования — на нижней границе диапазона 6-7%, говорится в сообщении.

"С приближением конца года рад отметить, что группа завершает его успешно…. Наши ключевые операционные и финансовые показатели продемонстрировали впечатляющий рост: объем кредитов за вычетом резервов вырос на 30%, комиссионный доход увеличился на 90%, что составляет 30% от общего дохода группы. В результате чистая прибыль в третьем квартале выросла до 7,3 миллиарда рублей, а за девять месяцев — до 19 миллиардов рублей, что является самыми высокими значениями за всю нашу историю", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Тинькофф банка" Оливера Хьюза.