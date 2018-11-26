МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Росгосстраха" о взыскании со страховой компании "Капитал Лайф Страхование Жизни", (КЛСЖ, прежнее название — "РГС-Жизнь"), президентом которой является Евгений Гинер, около 151 миллиарда рублей за неправомерное, по мнению истца, использование бренда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Никонова.

Как заявил в суде представитель истца, прежнее руководство "Росгосстраха" в феврале 2017 года заключило с ответчиком на заведомо нерыночных условиях лицензионный договор, по которому передало "РГС-Жизни" право использования 13 товарных знаков. По словам истца, ставка роялти составляла 15 тысяч рублей за товарный знак, что в 28 тысяч раз ниже рыночной цены. Истец просил признать сделку недействительной как заключенную с целью причинения ущерба.

Ответчик иск не признал, заявив, что лицензионные соглашения между сторонами действовали на протяжении более 12 лет на аналогичных условиях, и все это время истец своим поведением подтверждал действительность сделки, в частности, принимал лицензионные платежи. Кроме того, представитель КЛСЖ заявил о пропуске истцом срока исковой давности.