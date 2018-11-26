МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Чтобы вы ни купили в эти выходные и каким бы способом ни расплатились, велика вероятность, что часть этих средств получила Visa, Mastercard или American Express. Эти платежные системы занимают главенствующие позиции на рынке, а во всем мире продолжается переход к безналичным расчетам, и в итоге акции этих компаний стали фаворитами у инвесторов, говорится в статье Dow Jones.

Тем не менее недавно такие акции пережили неприятную распродажу, отстав от и так вялого рынка. Ситуация напоминает нам о том, что даже самые привлекательные варианты инвестиций бывают выгодны лишь при правильной цене.

Если не считать Китай, где Visa и Mastercard оказались за бортом усилиями местных регуляторов и игроков, подобных Alipay и WePay, эти две американские компании, по данным MoffettNathanson, контролируют около 90% от мирового рынка карточных систем. Visa и Mastercard получают комиссию за каждую трансакцию, проведенную через их сети. Эти комиссии сильно разнятся в зависимости от типа операции и географического региона, но в США они обычно составляют 1-2%.

Рост выручки этих компаний обеспечивается не только стабильным увеличением числа трансакций в мире, но и долговременной тенденцией к переходу на электронные методы оплаты. За пределами Китая претенденты на роль их конкурентов, например PayPal, в основном уступили действующим игрокам и проводят большинство платежей клиентов через их платежные сети. Согласно MoffettNathanson, Visa и Mastercard в следующие три года будут способны добиться суммарного годового роста выручки на 13% и 17% соответственно.

За последние пять лет общая доходность бумаг Visa и Mastercard для акционеров составляла 174% и 154% соответственно, тогда как отдача S&P 500 составила 63%. Тем временем доходность акции American Express, нишевой сети в сравнении с этими двумя конкурентами, за этот период составила всего 36%. Акции American Express воспринимаются на рынке в большей мере как бумаги организации, занимающейся кредитными картами.

Основной риск состоит в том, что компании могут отказаться от услуг таких посредников, а комиссии окажутся под давлением. Возможно и сокращение роста расходов в связи с возникновением мировой рецессии. Пока что первый вариант не прослеживается, хотя исключать его нельзя. Между тем недавние признаки ослабления экономики за пределами США представляют для этих компаний непосредственную опасность. В особенности чувствительна к этому Mastercard, в большей мере зависящая от Европы.

Это отчасти объясняет, почему акции Visa и Mastercard в ходе недавнего рыночного спада пострадали особенно сильно. Акции этих компаний с 8 ноября упали на 8,5% и 12,6% соответственно, тогда как S&P 500 просел на 6,2%.

Однако более весомой причиной, возможно, был всего лишь тот факт, что во время эйфории, в которой пребывали инвесторы платежного сектора в целом, акции этих компаний поднялись слишком высоко. Согласно FactSet, в конце сентября, когда акции Visa и Mastercard достигли пика, они торговались с форвардными мультипликаторами цена/прибыль на уровне 28х и 31х соответственно. Это гораздо больше среднего значения за 10 лет, составляющего для обеих фирм 21х.

Теперь акции Visa и Mastercard торгуются к будущей прибыли примерно на уровне 25х, и это по-прежнему заметно выше среднего уровня. Инвесторам стоит подождать: возможно, пессимизм по поводу экономической ситуации станет основой для формирования еще более выгодной цены этих акций.