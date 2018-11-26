МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale, за первые три квартала 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 25,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 8,815 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистый процентный доход вырос на 8,3%, до 27,908 миллиарда рублей. Чистые непроцентные доходы выросли на 12,7%, до 10,758 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 11,567 миллиарда рублей, увеличившись на 22,9%.

Процентные расходы уменьшились на 2,4% и составили 31,918 миллиарда рублей. Комиссионные расходы выросли на 18,6%, составив 2,732 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль увеличился на 15%, до уровня в 2,752 миллиарда рублей.

Активы выросли с конца 2017 года на 1,6% и на 30 сентября 2018 года составили 1,058 триллиона рублей. Обязательства практически не изменились и составили 908,386 миллиарда рублей.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "Дельтакредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.