МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Американский штат Огайо может стать первым, где предприятия смогут платить налоги биткоинами, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, с начала текущей недели компании в Огайо смогут зайти на сайт OhioCrypto.com и зарегистрироваться там для того, чтобы платить налоги с помощью биткоинов. В дальнейшем, пишет газета, такая инициатива станет доступной и для индивидуальных заявителей.

Такая идея, пишет газета, принадлежит казначею штата Джошу Манделу (Josh Mandel), который начал проявлять интерес к биткоину несколько лет назад. "Я действительно вижу биткоин законной формой валюты", — приводит издание его слова.

Заявители должны будут переводить свои налоговые платежи через сервис BitPay, который затем конвертирует биткоины в доллары. Пока неясно, сколько предприятий воспользуется такой услугой, но Мандел отмечает, что фирмы проявляли к ней заинтересованность.