МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Связь-банк сообщил о завершении присоединения Глобэксбанка, став его правопреемником.

"ПАО АКБ "Связь-банк" завершил процесс реорганизации в форме присоединения АО "Глобэксбанк" и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям", — говорится в сообщении.

Филиалы Глобэксбанка вошли в сеть Связь-банка и продолжают работать по тем же адресам, отмечается в сообщении. Таким образом, теперь Связь-банк обслуживает клиентов в 64 городах России.

"Объединенный банк предоставляет конкурентные услуги и сервисы за счет синергии, в том числе интеграции бизнеса банков и региональной сети. Благодаря объединению для нас и наших клиентов открываются новые возможности", – отметил президент-председатель правления банка Денис Ноздрачев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В конце июля "Глобэкс" снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов — путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.

Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать его — не позднее 2020 года. ВЭБу пришлось "спасать" "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.