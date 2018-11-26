МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии "Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка" (Востсибтранскомбанк, Иркутск) составила 206 миллионов рублей, следует из материалов Банка России.

Регулятор оценивает активы кредитной организации в 2,076 миллиарда рублей, обязательства — в 2,282 миллиарда рублей.

Банк России с 19 октября отозвал лицензию у Востсибтранскомбанка в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%. По данным регулятора, проблемы у банка возникли вследствие незначительного запаса собственных средств (капитала) и отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля. В связи с этим банк долгое время проводил "схемные" сделки, направленные на поддержание размера капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм.

Кроме того, кредитная организация проводила фиктивные операции для сокрытия значительной недостачи денежных средств в кассе и вывода высоколиквидных активов в размере более 130 миллионов рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98% и снижение нормативов достаточности собственных средств до критических значений.

При этом ЦБ девять раз за последние 12 месяцев применял к Востсибтранскомбанку меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.