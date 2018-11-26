МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. ЦБ РФ определил тарифы для банков в системе быстрых платежей (СБП) на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода, в 2019 году плату взимать не будет, рассчитывает на значительное снижение комиссий для населения, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в системе быстрых платежей, которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода", — сказано в сообщении.

"Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы", — приводит пресс-служба слова первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой.

"Мы рассчитываем, что благодаря системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся", — отметила она.

Кроме того, регулятор подчеркнул, что в дальнейшем сервисы СБП будут развиваться. Будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Также расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж. Скоробогатова в октябре говорила, что ЦБ РФ пока не планирует делать участие в системе быстрых платежей обязательным для банков.

Ассоциация "Финтех", в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в настоящее время работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты.