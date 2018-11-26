МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде не произошло значительного изменения как удельного веса рублевых активов, так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе, которые на 01.10.2018 составили 76,5% и 76,7% соответственно.

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов несколько уменьшился (с 8,8% до 8,7%), доля резервов на возможные потери не изменилась (9,4%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (81,9%).

По состоянию на 01.10.2018 в Московском регионе действовало 259 кредитных организаций: 253 в Москве и 6 в Московской области (на 01.01.2018 – 284 кредитные организации: 277 в Москве и 7 в Московской области).