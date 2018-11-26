МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличился на 2,2%, до 4 705,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В большей степени это произошло вследствие роста совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков на 1,8%, до 4 075,9 млрд рублей. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) увеличился на 9,9%, до 634,7 млрд рублей. За 9 месяцев 2018 года банки Московского региона получили прибыль в размере 482,3 млрд рублей (в аналогичном периоде 2017 года – прибыль в размере 25,5 млрд рублей).

Основными факторами, повлиявшими на формирование положительного финансового результата в январе-сентябре 2018 года, стали чистый доход от кредитно-депозитных операций с юридическими лицами, чистые комиссионные доходы, а также чистый доход от операций с ценными бумагами. Кроме того, в анализируемом периоде расходы, связанные с формированием резервов на возможные потери, по-прежнему превышали доходы от восстановления резервов.