МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Банк России будет придерживаться консервативной денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, снижение ключевой ставки возможно не ранее третьего квартала 2019 года, говорится в ноябрьском мониторинге РАНХиГС и Института Гайдара по экономической ситуации в России.

"С учетом опасений по поводу того, что возникнут перелом тенденции к снижению инфляционных ожиданий, а также риски ускорения инфляции, для сдерживания инфляционных процессов может потребоваться реализация более консервативной денежно-кредитной политики", — говорится в мониторинге.

Согласно прогнозам ЦБ, прирост потребительских цен в РФ к концу 2018 года составит 3,8–4,2%, а по итогам 2019 года годовая инфляция окажется в интервале 5–5,5%, вернувшись к целевому ориентиру (4%) лишь к 2020 году.

"Это означает необходимость повышения в конце текущего – начале следующего года ключевой ставки, которую в октябре ЦБ РФ оставил неизменной на уровне 7,5%. Приступить к снижению ставок можно будет после прохождения пика проинфляционных шоков, ожидаемых в третьем квартале следующего года", — отмечают эксперты.

Медианное значение инфляционных ожиданий на год вперед, по опросу "ИнФОМ", опубликованному Банком России по итогам октября 2018 года, составило 9,3%, сократившись на 0,8 процентного пункта по сравнению с сентябрем. Население РФ стало меньше беспокоиться по поводу того, как поведут себя цены на бензин.

Однако инфляционные ожидания остаются нестабильными, отмечается в мониторинге. Достигнув минимальных значений в апреле текущего года (7,8%), в мае-октябре они в среднем составляли 9,6%. Высокими остаются не только инфляционные ожидания, но и оценка респондентами текущего уровня инфляции, которая составляет 10,1% (10,2% в сентябре).