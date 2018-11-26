МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк, третий по активам банк в РФ, повысил ставки на 0,1 процентного пункта по двум вкладам своей линейки, сообщает кредитная организация в понедельник.

"С 21 ноября на 0,1 процентного пункта повышены ставки по опциональным вкладам "Газпромбанк – Бизнес" и "Газпромбанк – На жизнь" на срок привлечения 181 день и выше. Максимальные ставки предлагаются на срок от 181 до 366 дней — 6,1% и 6,6% соответственно при сумме вклада от 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Также банк повысил ставки по сезонному вкладу "Газмпромбанк — Процент выше" — максимальная ставка составит до 8% годовых. Кроме того по вкладу для новых клиентов "Газпромбанк – Двери открыты" добавлены два новых срока привлечения: 180 и 270 дней. Максимальная ставка составит 7% по самому длительному сроку, отмечается в сообщении.

"Одновременно по вкладу "Газпромбанк – Двери открыты" добавлена возможность новым клиентам Газпромбанка размещать вклады в долларах. Срок привлечения от 91 до 1097 дней. Максимальная ставка предлагается на срок привлечения 367 – 1097 дней в размере 3,25% годовых", — говорится в сообщении банка.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла до 7,32% после 7,18% в первой декаде месяца.