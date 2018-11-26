КИЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.

"Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США. Решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, принял Арбитражный суд в Париже в своем решении от 26 ноября 2018 года", — заявила в понедельник пресс-служба банка.

Она отмечает, что арбитраж полностью удовлетворил исковые требования Ощадбанка, и итоговая сумма взыскания составит 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения судебного решения до момента фактической компенсации.

"После получения в установленном порядке решения арбитража Ощадбанк начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире", — говорится также в сообщении.

Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".