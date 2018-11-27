МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличился на 8,7%, до 12 377,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций повысилась с 21,6% до 22,9%. Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде выросли на 8,3%, до 14 051,2 млрд рублей. Более 40% прироста сформировалось за счет повышения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства. В анализируемом периоде произошло уменьшение рублевой составляющей депозитов физических лиц (с 73,8% до 73,2%) при росте доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 66,5% до 68,6%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 4,9% и составили 5 946,1 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде несколько вырос (с 10,8% на 01.01.2018 до 11,0% на 01.10.2018).



