МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Группа Qiwi более чем за десять лет своей истории превратилась из платежного сервиса в компанию, которая развивает собственную банковскую платформу и участвует в продвижении российского финтеха. Председатель совета директоров группы Qiwi Борис Ким в интервью агентству "Прайм" привел прогнозы финансовых результатов, озвучил планы по дивидендной политике, поделился мнением о работе отечественного рынка e-commerce и внедрении в России финансовых инноваций.

- Где сейчас у компании максимальный потенциал для роста, кого вы считаете основным конкурентом Qiwi на российском рынке?

— Мы фокусируемся сейчас на России. Считаем, что на данном рынке очень большой потенциал для разработки и монетизации новых продуктов, особенно, если будут реализованы инициативы, над которыми ЦБ РФ работает вместе с ассоциацией "Финтех". Что касается конкурентов, у нас довольно широкая экосистема, и в разных ее частях это разные компании. Скажем, на терминальном рынке, у нас, по сути, конкурентов не осталось. Что касается Qiwi Кошелька, то здесь есть конкуренты, которые, впрочем, оперируют в других нишах. Это "Яндекс.Деньги" и WebMoney. В том, что касается нашего проекта "Совесть", то конкурентом является карта "Халва".

- Какую долю на рынке занимает Qiwi по перечисленным вами продуктам?

— По терминалам точно можно сказать, что мы первые. Активных кошельков у нас 20,8 миллиона, думаю, что в этом сегменте мы тоже первые по числу активных клиентов и по обороту.

- Какого финансового результата по МСФО вы ожидаете по итогам этого года?

— Мы ожидаем, что чистая выручка вырастет примерно на 40-45% по сравнению с прошлым годом. Это будет, в основном, достигнуто за счет двух факторов: платежного сегмента, который является нашим основным бизнесом, и за счет "Точки" в сегменте малого и среднего бизнеса.

- Есть ли у совета директоров какие-то соображения относительно выплаты дивидендов в этом году?

— В течение этого года мы не выплачивали дивиденды, так как совет директоров принял решение о приостановке выплат на время активных инвестиций в развитие новых проектов. Совет директоров планирует вернуться к этому вопросу в первом квартале 2019 года. Если говорить в целом, то в долгосрочном периоде мы планируем распределять дивиденды среди акционеров.

- Деятельность компании тесно связана с рынком e-commerce. Могли бы вы представить ваше экспертное мнение касательно основных тенденций? Как бы вы оценили количество действующих игроков, объем совершаемых платежей?

— Аналитики оценивают рынок e-commerce в три триллиона рублей, но здесь очень важно понимать предел этого рынка. Он пока еще фрагментирован, но уже есть явные лидеры, такие как Ozon, "М.Видео", у которого большой онлайн-сегмент. Основная тенденция заключается в консолидации этого рынка, например, за счет запуска совместного проекта Сбербанка и "Яндекса". Другая его особенность состоит в том, что рынок все больше и больше становится омниканальным, то есть одни и те же игроки представлены и в физическом мире, и в мире электронной торговли. При этом мы видим и обратный процесс, когда онлайн-игроки открывают физические магазины.

— Как вы считаете, как рынок трансформирует появление такого крупного игрока, как "Беру"?

— Рынок станет более цивилизованным, потому что речь сейчас идет о создании маркетплейса, который объединил бы множество небольших игроков. Он взял бы на себя какие-то компетенции, помог бы им с приемом платежей, с логистикой, привлечением клиентов. Это, безусловно, очень позитивно сказалось бы на развитии рынка.

- Эффект для рынка в целом будет положительным, несмотря на уход с него ряда более мелких игроков?

— Я думаю, что влияние будет позитивным, и речи о поголовном поглощении мелких игроков не идет, потому что в некоторых сегментах они гораздо более компетентны. Разные бизнес-модели сосуществуют друг с другом, приносят пользу и обогащают рынок.

- Мы уже кратко затронули тему новых проектов, в частности платформу "Точка". Недавно стало известно, что весной эту платформу может пополнить еще один банк. О каком банке идет речь?

— Мы пока не можем раскрыть эту информацию, потому что идут предварительные переговоры. В целом мы нацелены на то, чтобы "Точка" стала мультибанковской платформой. По сути, она уже сейчас таковой является, так как работает на лицензиях двух банков: "Открытия" и Qiwi Банка. Идет привлечение клиентов, есть интерес со стороны еще нескольких банков, но мы объявим об этом позже.

- Как бы вы могли оценить финансовый эффект объединения Рокетбанка и Qiwi?

— Пока очень рано об этом говорить. То, что мы видим уже сейчас, это то, что опасение на тему того, что клиенты Рокетбанка неохотно пойдут в новый банк, не оправдались, миграция практически всех клиентов прошла очень успешно. Что касается стратегии Рокетбанка и его финансовых показателей, то это вопрос более сложный. Его мы будем рассматривать на ближайшем заседании совета директоров.

- Сколько клиентов пожелали остаться на обслуживании в "Открытии"?

— Это незначительная часть. Точных цифр я вам не назову, потому что миграция еще продолжается, но большая часть клиентов уже перешла.

- Как продвигается работа по выводу на российский рынок валютного финтеха Revolut?

— Сейчас Revolut интегрирует наши сервисы и api, локализует свое приложение и вспомогательные сервисы, активно нанимает персонал. Полноценный запуск запланирован на следующий год.

- Рассматриваете ли вы возможность участия в капитале компании?

— Мы этот вопрос не рассматривали, и он вообще не стоит в повестке дня. Для нас это прежде всего партнерство, которое дает шанс проверить наше платформенное решение в другой области.

- Qiwi является одним из участников ассоциации "Финтех", которая внедряет инновационные банковские технологии, в том числе удаленную идентификацию с помощью биометрии. Как вы считаете, почему эта услуга остается невостребованной у россиян?

— Мне кажется, говорить о невостребованности услуги преждевременно, она была только недавно запущена. Это сложный и дорогостоящий инфраструктурный проект, решающий важнейшую задачу снижения расходов и повышения надежности процедур KYC (знай своего клиента). Его успех станет огромным плюсом для существующих финансовых институтов и для тех, кто только выходит на рынок. Похожая платформа работает в Индии, она была создана много лет назад, стоила достаточно много денег и какие-то плоды она стала приносить только сейчас.

- Некоторые СМИ сообщали о том, что ЦБ РФ может штрафовать банки за несвоевременное подключение к системе. Насколько это вероятно, на ваш взгляд?

— Это вопрос кнута и пряника. Я думаю, что тут надо в большей степени ориентироваться на "пряник" и объяснять банку выгоду от этой истории, но "кнут" тоже в краткосрочной перспективе может играть свою роль. В целом внедрение системы усилит конкуренцию на банковском рынке. Проблема заключается в том, что когда крупные банки являются держателями инфраструктуры, другой банк или стартап, который хотел бы выйти на рынок, просто не может этого сделать, когда его конкурент владеет финансовой инфраструктурой. Биометрическая система – это не изобретение ЦБ, это общемировой тренд, он заключается в том, чтобы создать эту инфраструктуру, независимую от конкретных коммерческих банков.