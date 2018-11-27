МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в январе-сентябре 2018 года увеличился на 10,7%, до 26 320,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах вырос с 45,2% до 48,7%. В январе-сентябре 2018 года объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличился на 8,1%, до 16 487,1 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 30,5% против 29,0% на 01.01.2018.

Объем розничных кредитов за 9 месяцев 2018 года вырос на 16,4%, до 7 155,3 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона повысилась с 11,7% до 13,2%. Доля рублевой составляющей в общем объеме кредитов физическим лицам в январе-сентябре 2018 года составила 98,8%.



