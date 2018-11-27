МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. ВТБ оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого построил украинскую "дочку", говорится в заявлении банка.

"Действия Коломойского целенаправленно усиливают противозаконные санкции, которые руководство Украины ввело в марте 2017 года против российских банков…. В этой ситуации руководство Украины несет полную ответственность за тот ущерб, который неправовые действия Коломойского могут нанести украинским вкладчикам и бизнесу", — сказано в заявлении. Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против РФ в арбитраже в Париже

"Хотели бы также напомнить господину П. А. Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым он владел, и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П. А. Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка", — отметили в ВТБ.

Также в банке заявили, что суды Украины неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, их вердикты являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов.

"Это (арест акций и активов банка ВТБ (Украина) фактически, парализовало работу нашего банка в этой стране. Группа ВТБ оспорила это решение, но рассмотрение наших жалоб необоснованно затягивается, а политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения в отношении нас предсказуемыми", — говорится в заявлении.

Это лишает ВТБ надежды на сохранение бизнеса на Украине, отмечает банк. "На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов", — завил ВТБ.

В сентябре стало известно, что Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.