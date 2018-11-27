МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года достигла наивысшего результата за всю историю банка 6,5 миллиарда рублей (+12,8% по сравнению с результатом за 9 месяцев 2017 года). Чистая прибыль за третий квартал 2018 года составила 2,1 миллиарда рублей (-18,1% по сравнению со вторым кварталом 2018 года)", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход в январе-сентябре составил 15,8 миллиарда рублей, увеличившись на 13,5% в годовом выражении. Выручка достигла 23,2 миллиарда рублей, что на 3,4% меньше по сравнению с показателем за девять месяцев прошлого года.