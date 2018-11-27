МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рекламу форекс-компаний сейчас можно увидеть везде, часто она обещает быстрый и гарантированный заработок без особых усилий. Но для человека, который не разбирается в валютном рынке, ставки на форексе и даже просто обучение в сомнительной организации может оказаться еще рискованнее, чем игра в казино, поскольку здесь легко можно стать жертвой мошенника. Кто обучает торговле валютными парами на международном рынке форекс, если лицензированные форекс-дилеры лишены этого права, и какие уловки используют мошенники, чтобы заманить в свои сети мечтающих о легких деньгах граждан, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель начальника управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы России Александр Разин.

– Как распознать недобросовестную рекламу форекс-компаний обычному потребителю?

– Это вопрос финансовой грамотности населения. Сейчас многое делается самими участниками рынка для повышения этой грамотности. В частности, Ассоциация форекс-дилеров (АФД), куда входят восемь лицензированных Банком России компаний, выпустила брошюру "АФД предупреждает: как не стать обманутыми на рынке форекс", "Форекс-дилеры VS недобросовестные участники рынка". Это важная работа.

Тому, кто решил на этом рынке торговать, очень важно хотя бы самостоятельно изучить принципы работы этого рынка. Есть простой механизм: достаточно зайти на сайт Центрального банка и посмотреть названия компаний, которые эти лицензии имеют, сопоставить ту рекламу, которую видишь в интернете. Если название не соответствует ни одной из этих восьми компаний, это уже как минимум сигнал, чтобы понять, что-то происходит не так. При этом если в рекламе предлагается гарантированный доход или баснословные проценты, с большой долей вероятности можно говорить, что эту рекламу запускают недобросовестные участники рынка. Это ключевые моменты, которые можно с первого раза применить.

– ЦБ РФ борется с недобросовестными форекс-компаниями, ваше ведомство также отслеживает размещение информации подобными компаниями. Какие лазейки находят они в интернете и уловки, чтобы войти в доверие к гражданам?

– На сегодняшний день закон "О рекламе" предполагает, что форекс-дилеру можно рекламироваться, если он имеет соответствующую лицензию, состоит в соответствующей саморегулируемой организации. Но компаниям, не имеющим лицензию, ничто не мешает рекламироваться как форекс-брокер или форекс-посредник. Мы не можем запретить слово "форекс".

Есть варианты, когда, например, недобросовестная компания говорит, что у нее есть лицензия, но при этом это оказывается лицензия банка или еще какой-то финансовой организации. Есть те, кто придумывают названия компаний, похожие на названия лицензированных форекс-дилеров.

– Зачастую недобросовестные форекс-компании приходят со своими предложениями к клиентам не только через рекламу, но и через образовательные центры. Преподаватели после обучения могут посоветовать начать торговать в конкретной компании, которая к добросовестным не относится и лицензии ЦБ РФ не имеет…

– К сожалению, так оно и бывает в большинстве случаев. Здесь есть тонкий момент: сама по себе реклама обучающего центра – это реклама именно обучающего центра. Если речь идет о предоставлении образовательных услуг, с точки зрения Закона о рекламе нарушения может не быть. Другое дело, что в рамках оказания образовательных услуг, центр может привлекать каким-то образом клиентов в нелицензированные компании, в том числе офшорные, как это происходит во многих случаях.

Парадокс в том, что на сегодняшний день форекс-дилеры с лицензией ЦБ РФ могут осуществлять только деятельность в рамках своей лицензии и никакую другую, то есть они не могут обучать. На сегодняшний день, чтобы лицензированный форекс-дилер обучал, ему нужно заключить договор с организацией, имеющей лицензию на образовательные услуги или ведущую обучение.

– То есть давать знания о торговле на рынке форекс могут и без образовательной лицензии?

– В данном случае это не принципиально, так как обучать можно и без лицензии. Соответствующие консультации проводились с министерством образования РФ и Рособрнадзором, они нам объяснили, что в данном случае лицензия не обязательна, например, это касается коучингов и тому подобное.

Но форекс-дилер не может это делать самостоятельно, ему надо, заключить договор с организацией. При этом форекс-компания, не имеющая лицензии, совершенно спокойно в рамках закона может организовать обучающий центр от своего юридического лица либо нанять российское юрлицо, чтобы оно оказывало соответствующие услуги.

На наш взгляд, лицензированным форекс-дилерам надо дать право обучать клиентов самостоятельно. Можно обучать кройке и шитью, можно торговле на международном валютном рынке – хорошо, когда и там, и там это делают профессионально. Кто как не лицензированные профессиональные участники рынка это сделают?! Эту возможность надо предусмотреть в законе.

Мы с Банком России давно ведем об этом дискуссию, на мой взгляд, продвинулись неплохо. Вопрос выносился на заседание межведомственной рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, в которой участвуют ФАС России и Банк России, представители Федерального собрания Российской Федерации. Сейчас мы дорабатываем формулировку в федеральный закон "О рынке ценных бумаг" по поводу форексеров и рассчитываем внести изменения, которые им позволят осуществлять обучающую деятельность. Надеемся успеть до конца года доработать поправки и направить их в министерство финансов.

– Но ведь форекс-дилер может обучать будущих клиентов, заключив договор с "дочкой" своей же корпорации, которая осуществляет образовательные услуги. Что же тогда даст нововведение?

– Может. Но, во-первых, это дополнительная нагрузка на законно работающих участников. А, во-вторых, само имя лицензированного участника должно работать во благо и помогать привлекать клиентов в российской юрисдикции и в правовом поле. Обучение непосредственно форекс-дилерами, на наш взгляд, должно несколько перераспределить спрос в положительном ключе.

– Давайте вернемся к размещению рекламы недобросовестных форекс-компаний. Как вы отслеживаете такие случаи?

– Мы используем в работе обращения граждан, организаций. Это основной источник, так как силы и возможности антимонопольной службы не безграничны, как и количество сотрудников. Но, безусловно, мы выявляем нарушения и собственными силами. Если территориальный орган или центральный аппарат выявляет самостоятельно какие-то билборды или рекламу в СМИ, то мы можем возбуждать дела и по собственной инициативе.

– Какие случаи нарушения законодательства подобными компаниями за этот год выявил ФАС?

– Было 4 заявления в УФАС, 3 из них имели признаки нарушения законодательства по рекламе. По ним были возбуждены дела и вынесены соответствующие решения о нарушении Закона о рекламе в отношении поисковых систем и компаний, осуществляющих деятельность, связанную с рынком форекс. Здесь речь уже не об обучающих центрах. Рекламировались непосредственно компании, которые занимаются деятельностью на рынке форекс, при этом не имеющие лицензий.