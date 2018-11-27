МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Бывший председатель Московского банка Сбербанка Олег Смирнов 19 ноября присоединился к группе ВТБ в должности советника президента банка, а в случае утверждения набсоветом ВТБ и согласования его кандидатуры в ЦБ он будет назначен членом правления этого банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

"Подтверждаем, что Олег Смирнов перешел на работу в группу ВТБ с 19 ноября. На данный момент он занимает должность советника президента-председателя правления банка. В случае утверждения наблюдательным советом ВТБ и согласования его кандидатуры в Банке России он будет назначен членом правления", — сообщили в кредитной организации.

В ВТБ уточнили, что в рамках розничного бизнеса Смирнов будет отвечать за следующие направления: розничный цифровой бизнес, продажи в дистанционных каналах и сети отделений банка, автокредитование, ипотеку, а также развитие розничного бизнеса в дочерних компаниях.

Смирнов начинал свою карьеру в Уральском банке Сбербанка в 1996 году. В 2007 году был назначен председателем правления "дочки" Сбербанка в Казахстане. В 2012-2013 годах занимал пост главы Среднерусского банка Сбербанка, а в июне 2013 года стал председателем Московского банка и вице-президентом Сбербанка. В октябре 2018 года Смирнов покинул Сбербанк.