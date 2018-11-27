ЛОНДОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Высокий суд Лондона во вторник удовлетворил просьбу "Интерроса" о подаче апелляции на решение суда в споре с "Русалом" об акциях "Норникеля", сообщил РИА новости предстатель "Интерроса".

"Судья сегодня удовлетворил нашу просьбу и просьбу Crispian Investments об апелляции. В течение 21 дня после получения судебного постановления мы должны подать апелляцию в Апелляционный суд Лондона", — сказал собеседник агентства. Ожидается, что постановление суда будет получено в ближайшие пару дней, добавил он.

Высокий суд Лондона в конце июня огласил решение в пользу "Русала" в споре с "Интерросом" вокруг продажи акций "Норникеля". Согласно решению судьи, компания Crispian, принадлежащая Роману Абрамовичу, не должна была предлагать и продавать акции "Норникеля" структурам "Интерроса", так как это является нарушением акционерного соглашения "Русала" и "Интерроса" о преимущественном праве выкупа ценных бумаг.

Позже "Интеррос" заявил, что не согласен с вынесенным решением и подаст апелляцию на решение суда. Согласно судебной процедуре, Высокий суд Лондона должен выдать разрешение стороне, недовольной его решением, подать апелляцию. После этого судебное решение может быть обжаловано.

При этом глава "Интерроса" Владимир Потанин в октябре говорил, что решил заморозить конфликт с другим акционером "Норникеля", Олегом Дерипаской, до разрешения ситуации с санкциями против Дерипаски и его активов.

В феврале между основными владельцами "Норникеля" — "Интерросом" Потанина и "Русалом" Дерипаски — возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года. И между сторонами возник спор по поводу продажи Crispian Investments, входящей в группу Millhouse Абрамовича, около 4% акций из своего пакета.