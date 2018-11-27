МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Требование российских банков объяснять экономический смысл небольших денежных переводов противоречит закону, а если банки, опасаясь мошенников, будут слишком часто блокировать такие переводы и задавать лишние вопросы владельцам счетов, то могут просто потерять своих клиентов или даже получить от них судебные иски, считают опрошенные эксперты.

Российские банки с 26 сентября получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с клиентом для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются представить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, "Тинькофф банка" и Сбербанка.

"Описанная практика противоречит нормам действующего законодательства. По моему мнению, эффективной мерой борьбы с подобным поведением банка является направление жалобы в ЦБ РФ. Кроме того, если вследствие незаконной приостановки операции банком клиент понес убытки, их можно взыскать в суде", — сказала РИА Новости член Ассоциации юристов России, адвокат Кристина Флеер. ЦБ РФ хочет обязать банки взимать одинаковые тарифы за переводы внутри и вовне

РИСК ПОТЕРИ КЛИЕНТА

Банк России сообщил, что не получал массовых обращений об отказе банков в проведении платежей. При этом в регуляторе напомнили, что по закону банк обязан связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками без согласия клиента, однако при этом не должен запрашивать назначение платежа или происхождение средств.

Как пояснила адвокат, существуют лишь два случая, когда кредитная организация вправе приостановить сомнительную операцию без согласия клиента. Во-первых — в случае подозрения на хищение средств, однако даже здесь банк обязан запросить лишь подтверждение операции.

Второй случай — когда операция подпадает под закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, но только если речь идет о суммах от 600 тысяч рублей. И даже в этом случае банк не вправе запрашивать экономическое обоснование перевода, а может требовать лишь сведения о клиенте или о получателе.

Банки могут столкнуться с потерей клиентов, если будут слишком злоупотреблять проверками в ущерб их удобству, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Но на первых порах ошибки неизбежны – кредитным организациям необходимо время для наработки опыта контроля сомнительных операций, чтобы не блокировать все операции и разумно применять данные им в рамках закона возможности.

В будущем ошибок будет меньше, уверен вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Со временем системы автоматического распознавания потенциально мошеннических операций будут совершенствоваться.

НИЧЕГО НЕ БЫЛО

Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. Кредитная организация выполняет требования законодательства о противодействии отмыванию денег, однако "бытовые" переводы граждан друг другу "не входят в периметр контроля", пояснил представитель кредитной организации.

В "Тинькофф банке" агентству сообщили, что не проводят массовых блокировок переводов клиентов и приостанавливают операции только в отдельных случаях при подозрении в мошенничестве. Представитель Бинбанка заявил, что они могут обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. Однако при этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета.

Альфа-банк не вводил и не собирается вводить блокировку карт, основываясь только на сумме операции, цитирует пресс-служба банка руководителя дирекции электронного мониторинга процессингового центра банка Алексея Голенищева. Представитель Райффайзенбанка сообщил, что кредитная организация не требует от клиентов обоснований операций на небольшие суммы.

Всего, по данным Банка России, хакеры за первые восемь месяцев этого года провели двадцать успешных целевых атак на российские банки. В результате кредитные организации потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей.