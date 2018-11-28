МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в январе-сентябре 2018 года сократился на 22,9%, до 6 147,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло исключительно снижение МБК, привлеченных от российских банков (на 28,3%, до 5 085,9 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 15,1% до 11,4%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам сократилась на 29,9%, до 5 188,7 млрд рублей. Динамику показателя определило преимущественно снижение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 32,2%, до 4 118,5 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 9,6% на 01.10.2018 против 14,1% на 01.01.2018.



