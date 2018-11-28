МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличился на 7,0% и составил 6 352,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя в значительной степени повлиял рост вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 368,2 млрд рублей, увеличившись на 3,3%, что в большей степени было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги российских кредитных организаций.