МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года выросла на 7,8%, до 3 913,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло исключительно за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.10.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 7,2% (5,2% – на 01.10.2017).



