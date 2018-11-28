МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Дом.РФ" и ВТБ выпустят ипотечные облигации в рамках "Фабрики ИЦБ" на 500 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе "Дом.РФ".

"Меморандум предусматривает выпуск ипотечных облигаций объемом до 500 миллиардов рублей в период 2019-2021 годов. Облигации будут обеспечены пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством "Дом.РФ"", — говорится в сообщении.

Развитие рынка ипотечной секьюритизации в России позволит повысить доступность жилья для населения, приводит пресс-служба слова главы ВТБ Андрея Костина. "Развитие "Фабрики ИЦБ" даст возможность снизить стоимость ресурсов для банков и, как следствие, позволит сделать доступнее ипотеку для граждан", — отметил генеральный директор "Дом.РФ" Александр Плутник.

"Дом.РФ" и ВТБ в 2016 году подписали меморандум, который предусматривал сделки по ипотечной секьюритизации в рамках "Фабрики ИЦБ" объемом 100 миллиардов рублей. На сегодняшний день объем реализованных сделок превысил запланированный.

ВТБ уже закрыл две успешных сделки в рамках "Фабрики ИЦБ" общим объемом 122,5 миллиарда рублей.

Банком России установлен коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации "Дом.РФ" и рублевые ипотечные облигации с поручительством "Дом.РФ" в размере 20% в пределах рейтингового фондирования. Ранее коэффициент риска по таким ценным бумагам был равен 100%.