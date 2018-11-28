МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Новую схему вывода похищенных у клиентов банков средств разработали хакеры. По информации газеты "Коммерсант", они начали задействовать для этого юристов и судебных приставов. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации.

Как рассказали специалисты по информационной безопасности крупных российских банков, план заключается в том, что сначала создается подставная компания, которая какое-то время находится в спящем состоянии. Она заключает договор с юридической фирмой, которая подает на нее иск о взыскании долга за неоплату услуг.

Затем на ее счет поступают средства, похищенные у корпоративных клиентов со счета в банке. После сообщения банка-отправителя о похищении, средства блокируются на счетах банка-получателя. И тут от судебных приставов приходит исполнительный лист, по которому похищенную сумму требуют как долг за оплату услуг юристов. В этом случае банк, заблокировавший счет похитителя, вынужден отдать деньги, даже зная об их происхождении.

Перед нами схема откровенного мошенничества по хищению денежных средств и их дальнейшему присвоению третьим лицом, показавшая свою эффективность и востребованность на практике, рассуждает партнер АБ "Деловой фарватер" Сергей Литвиненко.

"Судя по всему, выигрывает при таком раскладе не только конечный бенефициар, но и его пособники, принявшие участие в реализованном противоправном проекте. Это представители юридических компаний, согласившиеся нарисовать фиктивный договор об оказании юридических услуг и судебные приставы-исполнители, направляющие исполнительные листы в кредитную организацию в четко оговоренное время. В результате денежные средства похищаются, а реальный собственник терпит убытки", — констатирует он.

Однако легальной ее можно назвать лишь условно. "Данная схема вскрыта в результате анализа потерь корпоративных структур от подобных действий группы лиц. Она осуществима, но носит легальный характер по причине того, что эта группа преследует цель противоправного обогащения", — пояснил партнер "Первой Юридической Сети" Павел Курлат.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Для выработки алгоритма борьбы с новой схемой потребуется время, констатируют юристы. На смену изученным мошенническим схемам приходят новые, неизвестные сотрудникам банка и правоохранительным органам, чем успешно пользуются злоумышленники.

"Учитывая тот факт, что этот нелегальный вывод денежных средств подучил огласку в СМИ, будем надеяться, что правоохранительными органами будет найден действенный механизм по ее уничтожению и по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", — говорит Литвиненко.

Помимо этого, было бы неплохо получить новые инструкции от Центробанка и ФССП о том, как действовать при аналогичных обстоятельствах в целях недопущения нарушения чьих-то прав и охраняемых законом интересов, добавил он.

Управляющий партнер юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Роман Скляр указал несколько способов, которые помогут противостоять мошенникам. "При поступлении денежных средств в банк, если они были отозваны или извлечены, следует отнестись к таким деньгам более внимательно. Есть вероятность, что платеж аннулируют и их придется вернуть", — говорит эксперт.

По исполнительному листу средства нужно перечислить в течение трех суток. За это время можно понять, насколько такие риски вероятны. Настороженность должны вызывать не только юридические фирмы. Счет за неоказанные услуги может прийти и от клининговой компании, и за поставку товаров, и за транспортные услуги. Суд, вынося постановление, не всегда вникает в суть, были ли эти услуги на самом деле оказаны. Если факта не было, решение можно оспорить и впоследствии привлечь мошенников к ответу за хищение денежных средств у первоначального владельца, советует он.

В целом расследование подобных правонарушений с точки зрения юридической науки не вызывает особой сложности – можно установить, откуда пришла платежка, исполнительный лист и т.п. К тому же, сейчас все фиксируется на камеру, что облегчает процесс. Однако из-за огромного количества экономических преступлений у правоохранительных органов просто не хватает ресурсов, поэтому подход к расследованию избирательный, констатирует Скляр.

По мнению Курлата, противостояние подобным мошенническим действиям может быть успешным только при комплексном реагировании: начиная от усиления контроля за информационной безопасностью и дополнительного мониторинга финансовых операций до активного реагирования на такие действия в виде обращений в правоохранительные органы и активной помощи им в установлении всех лиц, причастных к реализации схем.