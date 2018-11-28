МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ по итогам 2018 года будет выше прогнозных 2,1% ВВП, может достичь 2,5% ВВП, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Три процента ВВП профицит? У нас так не получалось. 2,5%. Поправки (в бюджет 2018 года, согласно которым объем профицита предусмотрен на уровне 2,1% ВВП — ред.) основаны на прогнозе цен на нефть, которые в последнем прогнозе правительства. А там более высокая динамика была на последние месяцы этого года, в том числе октябрь-ноябрь. Сейчас мы идем повыше, то есть скорее всего, профицит будет побольше", — сказал он в кулуарах форума "Россия зовет!".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ожидает профицит бюджета РФ на уровне 3% ВВП.

По словам Колычева, намного более важным показателем является структурный, первичный баланс. "Структурный имеется в виду при цене на нефть, заложенной бюджетным правилом. И в этом году у нас была цель по программе консолидации 1% ВВП дефицита первичного, структурного. Мы, скорее всего, ее немного перевыполним. Это связано с тем, что ненефтегазовые доходы росли лучше. Будет, наверное, где-то 0,8%", — сказал он.

"В следующем году и на шестилетку эта цель 0,5%. Почему важно на нее обращать внимание? Потому что это как раз KPI Минфина и правительства, а хедлайновые цифры по балансу — они по сути просто отражают цену на нефть и какой-то большой смысловой нагрузки не несут. В этом плане лучше смотреть на структурные балансы и на движение средств суверенных фондов, которые по сути отражают динамику цен на нефть", — добавил замминистра.