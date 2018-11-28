МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ обсуждает с банками возможность синхронизации введения требований о выплате дивидендов на уровне не менее 50% прибыли по МСФО с графиком внедрения "Базеля III", сообщил замминистра финансов России Владимир Колычев.

"У некоторых банков возникают вопросы, связанные с синхронизацией 50% (норматив выплаты дивидендов — ред.) и постепенного увеличения требований по достаточности капитала в соответствии с графиком ЦБ, это тоже обсуждаем", — сказал Колычев журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

Он пояснил что речь в том числе идет о втором по величине российском госбанке — ВТБ, при этом для первого по величине — Сбербанка — никаких изменений в дивидендной политике не планируется. "По Сбербанку мы договорились в прошлом году по постепенному выходу (на норматив выплаты дивидендов в 50% прибыли), так никаких изменений", — сказал он.

"Базель III" является ключевым элементом политики Базельского комитета по банковскому надзору после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и направлен на повышение устойчивости банковских систем в странах "Группы 20".

ЦБ, в соответствии с требованиями "Базеля III", начиная с 2016 года поэтапно повышает требования к капиталу и ликвидности российских банков. В частности, для всех кредитных организаций на 0,625 процентных пункта в год повышается так называемый буфер поддержания капитала – на 1 января 2019 года он должен достичь величины 2,5% от капитала. Кроме того, для 11 крупнейших банков предусмотрена дополнительная надбавка к достаточности базового капитала за системную значимость – она должна достичь к началу следующего года величины в 1%.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СПОР

Банки неоднократно просили ЦБ отложить введение этих требований, поскольку из-за санкций некоторым из них будет трудно их выполнить. Глава подсанкционного ВТБ Андрей Костин говорил, что "Базель III" обходится второму по величине банку страны в 14 миллиардов рублей, что представляет собой существенное изъятие доходов.

В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор растянул на год график введения базельских нормативов в части надбавок к достаточности капитала. Но это не решило проблемы: Костин, выступая на форуме в среду, заявил, что проиграл этот спор с регулятором.

"Я довольно длительное время боролся, пытался убедить Центральный банк в необходимости корректировки или отказа от "Базеля III", я эту войну проиграл. Это не война была, скорее, идеологический спор, я его проиграл. Перешёл на сторону ЦБ, сказал: "Да, "Базель" это наше все". По крайней мере, в жизни есть и хуже вещи, чем "Базель III", тот же рак простаты, я считаю, хуже. Поэтому бог с ним, пускай будет "Базель III", — сказал Костин, выступая на форуме "Россия зовёт!".

"Я думаю, что в целом, если шутки оставить в стороне, укрепление капитальной базы банковского сектора — это вещь необходимая", — признал он, отметив, что российский банковский сектор сильно пострадал от недокапитализации в своё время, но в настоящее время уровень капитализации достаточно высокий.

БЮДЖЕТ ПЛАТИТ

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов поддерживал банкиров, полагая, что ЦБ мог бы более гибко подойти к требованиям "Базеля III". Еще в сентябре он говорил, что в условиях санкционных ограничений целесообразно смягчить требования к банкам в рамках данных стандартов. Глава Минфина понимал, что если ЦБ не пойдет на уступки, придется отказаться от части дивидендов банков, а такой расклад министерству не нравился.

Согласно действующему постановлению правительства, ВТБ должен платить в бюджет 50% прибыли по МСФО. При этом первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин еще в начале ноября говорил, что госбанк обсуждает с Минфином оптимальный размер этих выплат по итогам 2018 года.

Идею со снижением выплат дивидендов в бюджет ради повышения капитализации банков одобрил и ЦБ. Зампред Банка России Василий Поздышев ранее говорил, что регулятор приветствует любые меры, которые позволили бы банкам оставить себе большую часть прибыли и быстрее нарастить капитал.