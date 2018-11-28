МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ВТБ не будет покупать Альфа-банк, на сегодня у госбанка нет ни аппетита, ни капитала для такой крупной покупки, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы покупать Альфа-банк не будем по ряду причин. Во-первых, у нас нет таких сегодня аппетитов. Это очень крупная покупка, у нас нет ни капитала, да в общем никакой задачи", — сказал Костин в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По данным БИР Аналитик, ВТБ на 1 октября занимал 2 место в банковской системе РФ с активами 13,7 трлн рублей, Альфа-банк — 6 место с активами 3,2 трлн рублей.