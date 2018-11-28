МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Тинькофф банка" по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,7 миллиарда рублей, следует из отчета банка.

Чистая маржа увеличилась в 1,3 раза, до уровня в 43,5 миллиарда рублей. Комиссионные доходы составили 18,9 миллиарда рублей, увеличившись в 1,9 раза.

Активы с начала года выросли на 23,7%, составив 335 миллиардов рублей, обязательства — на 26,4%, до 280 миллиардов рублей.

По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 октября занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 368,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль "Тинькофф банка" по МСФО в 2017 году выросла в 1,7 раза и составила 18,7 миллиарда рублей.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф Банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".