МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Мечел" выкупил у ВТБ в августе этого года опцион на 5% привилегированных акций компании за 442 миллиона рублей, сообщила РИА Новости финансовый директор компании Нелли Галеева в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт!".

В январе 2017 года в рамках реструктуризации долга "Мечел" заключил с VTB Capital Plc соглашение о предоставлении call-опциона на приобретение 5% своих привилегированных акций. Компания обязывалась исполнить его с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года. До этого данный пакет префов акций был в залоге. В апреле прошлого года ВТБ сообщил о намерении реализовать опцион, но "Мечел" договорился с банком о продлении сроков, отмечалось в консолидированной отчетности компании.

"В августе этого года банк ВТБ предъявил опцион. По сроку, указанному в уведомлении, также в августе, мы этот опцион оплатили. Его стоимость составила в сумме 442 миллиона рублей. После этой даты мы данные бумаги вывели из-под залога, других привилегированных акций у компании в залоге нет. Подобных сделок в перспективе не планируется", — сказала Галеева.

Уставный капитал "Мечела" включает 416 миллионов 270,745 тысячи обыкновенных и 138 миллионов 756,915 тысячи привилегированных акций. В свободном обращении находятся около 60% префов, а 40% принадлежит Skyblock limited, дочерней компании "Мечела".

Изначально сделка предусматривала несколько способов реализации: продажу ВТБ 5% привилегированных акций "Мечела" по цене 47,3682 рубля за акцию или выплату банку денежных средств на разницу между средневзвешенной рыночной ценой акций за последние шесть месяцев (начиная с даты, предшествующей дате получения от ВТБ уведомления об исполнении опциона) и указанной в соглашении ценой за акцию, либо комбинацией этих двух способов.

Позже стороны договорились аннулировать условие о возможности покупки 5% префов, а ВТБ предоставлялось право на получение исключительно денежных средств. В начале августа банк направил группе уведомление о намерении реализовать опцион и получить сумму в 442 миллиона рублей.