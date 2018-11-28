МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях перечисления в 2019 году в федеральный бюджет доходов, полученных Банком России от участия в капитале Сбербанка по итогам 2018 года, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ обязывает ЦБ до 1 августа 2019 года в полном объеме перечислить в федеральный бюджет полученные им в 2019 году доходы от участия в капитале Сбербанка по итогам 2018 года. Это обеспечит доходы федерального бюджета в следующем году в размере 209 миллиардов рублей, пояснял ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Такой подход, по его словам, использовался и в прошлом году, он согласован с Банком России и поддержан Счетной палатой.

Закон также предусматривает, что часть прибыли ЦБ, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2020 году, уменьшается на сумму средств, перечисленных туда в 2019 году.

Согласно закону "О ЦБ РФ (Банке России)", Центробанк должен перечислять в федеральный бюджет 75% своей прибыли. До этого уровня с прежних 50% планка была повышена на постоянной основе с 2016 года, до этого в течение нескольких лет ЦБ перечислял в казну повышенную долю своей прибыли на временной основе. Вместе с тем в 2016 и 2017 годах планка, опять же временно, повышалась до 90% прибыли. А в 2018 году, то есть по итогам 2017 года, была опробована новая схема — ЦБ перечислил в бюджет все дивиденды, полученные от Сбербанка.

Согласно проекту бюджета РФ на предстоящую трехлетку, Минфин не закладывает поступлений в федеральный бюджет в 2019–2021 годах от прибыли Банка России, за исключением дивидендов от Сбербанка. По расчетам Минфина, доходы бюджета РФ от поступления дивидендов Сбербанка в 2018 году составили 135,5 миллиарда рублей (дивиденды по итогам 2017 года), в 2019 году — вырастут до 209,5 миллиарда рублей, в 2020 году — до 220,8 миллиарда рублей, в 2021 году — до 231,1 миллиарда рублей.