МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ВТБ не будет покупать Альфа-банк, на сегодня у госбанка нет ни аппетита, ни капитала для такой крупной покупки, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы покупать Альфа-банк не будем по ряду причин. Во-первых, у нас нет таких сегодня аппетитов. Это очень крупная покупка, у нас нет ни капитала, да в общем такой задачи", — сказал Костин в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Летом бывший член правления ВТБ Владимир Верхошинский перешел на работу в Альфа-банк на должность главного управляющего директора.

В свою очередь Костин отметил, что Верхошинский не является "человеком ВТБ". "Верхошинский очень талантливый, молодой сотрудник, вырос в достаточно взрослого самостоятельного работника. Но у нас он был не на первой, на второй роли, и вдруг ему предлагают такой рост. Я всегда поддерживаю людей, у которых есть лифт, пускай он в нем едет, я не жадный, абсолютно", — пояснил Костин.

Альфа-банк, по мнению главы ВТБ, является визитной карточкой частного банковского бизнеса в РФ.

Альфа-банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 октября занимал шестое место в банковской системе РФ с активами в 3,196 триллиона рублей.