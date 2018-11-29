МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода, сообщает Dow Jones.

По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка.

Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей.

По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад "Об офшорных утечках" и "Панамские документы", подготовленные Международным консорциумом журналистов-исследователей, "появились подозрения, что Deutsche Bank помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях". Кроме того, банк подозревают в том, что он оказывал клиентам помощь при переводе средств, полученных нелегальным путем, на немецкие счета, а также в том, что не информировал власти о возможных случаях отмывания денег.

Как уточнила прокуратура, в расследовании участвуют федеральная полиция и налоговые органы, причем задействовано более 170 специалистов.

На момент написания статьи акции Deutsche Bank упали на 2,6%.

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