МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,619 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за период увеличился на 28,6%, до 16,956 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход вырос на 20,5% и составил 5,626 миллиарда рублей. Процентные доходы составили 30,017 миллиарда рублей, увеличившись на 6% в годовом выражении.

Активы банка по состоянию на 30 сентября 2018 года составили 466,366 миллиарда рублей против 496,275 миллиарда рублей на конец прошлого года, обязательства составили 381,055 миллиарда рублей против 419,445 миллиарда рублей соответственно.

"Уралсиб" предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах.