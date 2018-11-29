МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует в ближайшее время начать общественное обсуждение концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина,

"На наш взгляд, создание системы индивидуального пенсионного капитала должно вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений. Мы с вами эту концепцию обсуждаем, сейчас мы находимся на стадии межведомственного согласования и надеемся уже в ближайшее время начать ее общественное обсуждение", — заявила Набиуллина, вступая на заседании правительства.

Согласно концепции, разрабатываемой совместно ЦБ и Минфином, ИПК будет формироваться за счет добровольных пенсионных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Авторы концепции предполагали, что она должна вступить в силу 1 января 2019 года, однако не смогли вовремя снять все разногласия по ней в правительстве, чтобы до конца осенней сессии внести документ в Госдуму.

Набиуллина, представляя в правительстве проект основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов, заявила, что один из приоритетов работы в этой сфере – это создание условий для появления и развития в стране длинных денег. И создание системы добровольных пенсионных накоплений, по ее словам, будет этому способствовать.

"Здесь важна работа по расширению внутреннего рынка облигаций, он уже растет опережающими темпами, но нам нужно и развитие институциональных инвесторов на рынке облигаций: пенсионных фондов, страховых компаний", — сказала глава ЦБ.