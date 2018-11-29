МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Выход нерезидентов из акций и облигаций российских эмитентов с апреля по середину сентября ослабил рубль на 19% к доллару и на 13% — к евро сообщает Банк России в "Обзоре финансовой стабильности" за второй-третий квартал 2018 года.

"Рост спроса (нерезидентов на валюту – ред.) привел к ослаблению курса рубля за период с 1 апреля по 15 сентября 2018 года к доллару США на 19,2%, к евро – на 13,3%", — говорится в документе.

"Инвесторы-нерезиденты на высвободившиеся средства от продажи рыночных активов (акций, облигаций) в стрессовые периоды (апрель, август – начало сентября) в основном приобретали валюту на спотовом рынке. При этом нетто-объем приобретенной валюты (за неделю после объявления о санкционных законопроектах) в августе был меньше апрельских показателей (118,7 и 146,6 миллиарда рублей соответственно). Данное обстоятельство, а также имевшее место в июне сворачивание нерезидентами стратегии керри-трейд способствовали значительному росту спроса на валюту к середине третьего квартала 2018 года", — поясняет регулятор.

В обзоре отмечается, что тенденция ослабления курса национальной валюты наблюдалась и в других странах развивающихся рынков (сильнее, чем в России, снижение курса национальной валюты к доллару США отмечалось в Аргентине, Турции, Бразилии и ЮАР – на 49,4%, 35,9%, 20,8% и 20,7% соответственно).

При этом Банк России отмечает, что со второй половины сентября нерезиденты возобновили продажи валюты на спотовом рынке, полностью реализовав приобретенный в стрессовый период (август – начало сентября) объем, стали вновь открывать длинные позиции по валютным свопам, а объемы нетто-покупок наличной валюты населением стали снижаться. "Все это способствовало улучшению ситуации с ликвидностью на валютном рынке, а также привело к корректировке курса национальной валюты. Так, рост курса рубля к доллару США за вторую половину сентября составил почти 4%, к евро – 4,6%", — указывает регулятор.