МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян может вырасти до уровня 2011-2014 годов на фоне активной выдачи банками потребкредитов без обеспечения — это произойдет, если банки не смогут и дальше снижать процентные ставки, предупреждает ЦБ РФ.

"В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняется ускоренный рост кредитного портфеля. В условиях снижения уровня процентных ставок в экономике наблюдающийся рост не приводил к значимому увеличению долговой нагрузки населения", — отмечает Банк России в "Обзоре финансовой стабильности за второй и третий квартал 2018 года".

"Вместе с тем при исчерпании банками возможностей по дальнейшему снижению ставок текущие темпы роста розничного портфеля могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — предупреждают авторы документа.

По данным Банка России, тогда в условиях ускоренного роста ссудной задолженности по необеспеченным кредитам долговая нагрузка населения за 2,5 года выросла с 4,9 до 8,9% ВВП, а платежи по кредитам – с 4,5 до 9% от размера номинального дохода. По состоянию на 1 октября 2018 года годовые темпы прироста необеспеченных потребкредитов составили 20,7%.

Ранее в ЦБ РФ уже неоднократно выражали обеспокоенность быстрым ростом кредитования физлиц банками, особенно высоким ростом необеспеченного потребительского кредитования. На фоне ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования. ЦБ в текущем году уже дважды пересматривал шкалу коэффициентов риска для расчета нормативов достаточности капитала по займам в зависимости от их полной стоимости.

Сейчас ЦБ рассматривает ряд предложений банковского сообщества по стабилизации роста сегмента необеспеченного потребкредитования.