МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Уровень долговой нагрузки населения РФ по необеспеченным кредитам (соотношение долга заемщика к уровню его годового дохода) составляет 11,4% — это ниже значений 2014 года, но относительно высокий показатель по сравнению с другими странами, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Обзор финансовой стабильности".

По данным ЦБ, рынок необеспеченного потребкредитования в РФ во втором–третьем кварталах характеризовался ростом выдач, устои?чивым снижением доли необслуживаемых ссуд, а также постепенным замедлением тенденции по снижению полной стоимости кредита.

"Ускоряющии?ся рост кредитного портфеля создает предпосылки к избыточному увеличению долговои? нагрузки населения по необеспеченным кредитам, составляющеи? в настоящее время 11,4% (долг/годовые доходы), что ниже значении? 2014 года (13,4%), но является относительно высоким показателем по сравнению с другими странами", — говорится в документе ЦБ.

По данным регулятора, с первого квартала прошлого года задолженность россиян по необеспеченным кредитам выросла с 6,6% до 7,3% ВВП. "Высокие темпы роста совокупнои? задолженности были обеспечены наращиванием выдач кредитов наличными", — подчеркивает регулятор.

На фоне высоких темпов роста задолженности во втором-третьем кварталах кредитное качество портфелеи? постепенно улучшалось. Так, доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 днеи? снижается более двух лет и на 1 октября 2018 года достигла 10,4% (против 13,9% на 1 октября 2017 года). В целом же, как отмечает ЦБ, рынок необеспеченного кредитования находится на восходящеи? стадии кредитного цикла. "Высокии? спрос на фоне исторически минимальных ставок и низкого уровня риска по кредитам 2017 года – первои? половины 2018 года обеспечивает участникам рынка быстрое наращивание портфелеи? и высокую рентабельность капитала", — говорится в документе.

В этих условиях ключевую роль для сохранения финансовои? стабильности будет играть поддержание банками сбалансированнои? структуры портфелеи? по уровню долговои? нагрузки заемщиков, подчеркивает ЦБ. "Исчерпание возможностеи? по дальнеи?шему снижению ставок перестанет оказывать компенсирующее влияние на уровень долговои? нагрузки домохозяи?ств, которое наблюдалось в течение 2015-2018 годов. В сочетании с двузначными темпами прироста задолженности это может привести к росту доли платежеи? по кредитам в расходах физических лиц", — резюмирует регулятор.