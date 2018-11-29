МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк", в которую входят ABH Financial, АО "Альфа-банк" и дочерние компании, по МСФО в январе-сентябре выросла в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 103,2 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы выросли в 1,3 раза, до уровня в 92,9 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 192 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза. Операционная прибыль выросла в 4,5 раза, составив 131,6 миллиарда рублей.

Активы с начала года выросли на 22,7%, до уровня в 3,126 триллиона рублей, обязательства — на 19,4%, до 2,629 триллиона рублей.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.